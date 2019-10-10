Государство будет страховать добровольные пенсионные накопления граждан

Национальный расчетный депозитарий (НРД) застрахует негосударственные пенсии россиян в сумме до 1,4 млн рублей, о чем написала сегодня газета «Известия», ссылаясь на источник в Минэкономразвития, а также на слова председателя комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова.



Издание сообщает, что государство будет страховать не только сами пенсионные накопления, но и инвестиционные доходы, заработанные по ним. НРД, кроме того, будет контролировать и средства гарантированного пенсионного продукта, то есть пенсионные отчисления граждан из заработных плат в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.



«Известия» процитировали слова вице-президента блока доверительного управления ВЭБ.РФ Александра Попова, отметившего, что в сфере влияния центрального оператора будет находиться вся история пенсионных накоплений, вне зависимости от того, сколько раз гражданин менял работу или НПФ. Он сказал: «Центральный оператор в НПО очень нужен. За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы, и, если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придется вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад».



Минфин в сентябре отправил для согласования с Минтрудом проект закона об обновлении системы добровольных пенсионных накоплений, имеющий рабочее название «О гарантированном пенсионном продукте». Он был разработан вместо проекта закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).



Новой системой предполагается введение налоговых льгот для бизнеса, а также и налоговых вычетов для граждан, а также государством будет гарантироваться сохранность долгосрочных пенсионных накоплений россиян. Граждане смогут добавить к гарантированному пенсионному продукту и накопления, размещенные в системе обязательного пенсионного страхования.



Предлагаемой ранее концепцией об ИПК предполагалось, что работники будут самостоятельно осуществлять взносы в размере 6% от заработной платы на накопительные пенсии вместо работодателей. Предполагалось также, что у работников будет возможность менять ставку взносов или же вовсе отказаться от их уплаты.