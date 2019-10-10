ФСБ планирует внедрение на границах автоматических кабин для проверок биометрических документов

Пограничная службы ФСБ РФ планирует внедрение автоматических систем для пропуска граждан в аэропортах по биометрическим документам. Сотрудник погранслужбы Руслан Женетль сообщил в ходе конференции, проходящей в рамках выставки «Интерполитех», об использовании двух подобных систем в тестовом режиме в аэропорту Шереметьево.



Он сказал: «Нами введено специальное программное обеспечение, позволяющее осуществлять контроль лиц, пересекающих границу по документам, выполненным в электронном виде. Дальнейшим развитием системы мы видим создание автоматических систем погранконтроля. В настоящее время нами организованы и проведены испытания, идет доработка двух опытных образцов на базе отряда погранконтроля Шереметьево автоматических кабин, предназначенных для пропуска граждан РФ по биометрическим документам».



Он также заявил о недостаточной надежности ранних образцов подобных кабин по параметрам пропуска-непропуска граждан. В связи с этим фактом были выработаны соответствующие требования. Женетль сообщил: «И в настоящее время по инициативным разработкам двух фирм кабины были созданы и в настоящее время, можно сказать, уже на завершающем этапе у нас системы. Мы ожидаем к концу этого – началу следующего года подготовки приказа о принятии их на вооружение».