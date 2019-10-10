|
ЦБ РФ и Минфин выработали основные параметры обновленной системы накопительных пенсий
Сегодня в 11:21 Государство 0 73 Васильева Елена
Центробанк и Минфин выработали основные параметры обновленной системы накопительных пенсий – гарантированного пенсионного плана (ГПП). Законопроект в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение. Об этом сообщили близкие к разработчикам проекта закона источники.
В Минфине ранее сообщали, что особенностью ГПП стало добровольное присоединение к новой системе, а также возможность накапливать на пенсию и в НПФ (Негосударственном пенсионном фонде) из заработной платы, получая налоговые вычеты по НДФЛ на взносы в размере до 6%.
ГПП также предусматривает и систему стимулирующих льгот для работодателей, софинансирующих взносы своих работников. Кроме того, предоставляется возможность досрочно забрать перечисленные в ГПП средства в случае, например, тяжелого заболевания, сообщает один из источников.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Патрушев: иностранными спецслужбами ведется поиск уязвимых мест в IT-инфраструктуре РФСегодня в 11:48 Государство
Центробанк прорабатывает механизм зачисления через Систему быстрых платежей бюджетных выплат24 октября в 16:44 Банки и кредитование
Песков: в Кремле о преемнике президента «никто не думает»24 октября в 16:07 Государство
Moody’s считает российскую экономику слабой24 октября в 15:38 Экономика и бюджет
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Банк России нашел новый способ борьбы с выводом активов из финорганизаций Новая сделка по Brexit по-прежнему вредна для бизнеса и экономики Великобритании Роскомнадзор изучает данные об утечке кредитных историй миллиона граждан РФ Банк России может снижать ключевую ставку более решительно РФ внесла на рассмотрение ООН проект решения о переносе из США комитета Генассамблеи
Архив статей