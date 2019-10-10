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ЦБ РФ и Минфин выработали основные параметры обновленной системы накопительных пенсий

Сегодня в 11:21 Государство 0 73 Васильева Елена
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Центробанк и Минфин выработали основные параметры обновленной системы накопительных пенсий – гарантированного пенсионного плана (ГПП). Законопроект в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение. Об этом сообщили близкие к разработчикам проекта закона источники.

В Минфине ранее сообщали, что особенностью ГПП стало добровольное присоединение к новой системе, а также возможность накапливать на пенсию и в НПФ (Негосударственном пенсионном фонде) из заработной платы, получая налоговые вычеты по НДФЛ на взносы в размере до 6%.

ГПП также предусматривает и систему стимулирующих льгот для работодателей, софинансирующих взносы своих работников. Кроме того, предоставляется возможность досрочно забрать перечисленные в ГПП средства в случае, например, тяжелого заболевания, сообщает один из источников.
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