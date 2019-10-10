ЦБ РФ и Минфин выработали основные параметры обновленной системы накопительных пенсий

Центробанк и Минфин выработали основные параметры обновленной системы накопительных пенсий – гарантированного пенсионного плана (ГПП). Законопроект в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение. Об этом сообщили близкие к разработчикам проекта закона источники.



В Минфине ранее сообщали, что особенностью ГПП стало добровольное присоединение к новой системе, а также возможность накапливать на пенсию и в НПФ (Негосударственном пенсионном фонде) из заработной платы, получая налоговые вычеты по НДФЛ на взносы в размере до 6%.



ГПП также предусматривает и систему стимулирующих льгот для работодателей, софинансирующих взносы своих работников. Кроме того, предоставляется возможность досрочно забрать перечисленные в ГПП средства в случае, например, тяжелого заболевания, сообщает один из источников.