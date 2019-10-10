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Патрушев: иностранными спецслужбами ведется поиск уязвимых мест в IT-инфраструктуре РФ
Сегодня в 11:48 Государство 0 48 Васильева Елена
Иностранными спецслужбами ведется целенаправленный поиск уязвимых мест российской информационной инфраструктуры для массированных хакерских атак. Об этом заявил сегодня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе проходящего в Омске совещания.
Секретарь Совбеза сказал: «Иностранными спецслужбами ведется целенаправленная работа по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры для проведения массированных компьютерных атак. Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, что создаст реальные угрозы национальной безопасности».
Патрушев отметил, что во всех сибирских регионах «организовано подключение информационных ресурсов органов государственной власти к российскому государственному сегменту сети Интернет, при этом сам российский государственный сегмент в силу своей ориентированности на государственный сектор является привлекательной целью для компьютерных атак и деструктивных воздействий».
Он отметил: «Уже в этом году зафиксировано более 1,7 млн вредоносных воздействий на информационные ресурсы органов власти субъектов Федерации Сибирского федерального округа. По плотности вредоносных компьютерных воздействий округ занимает третье место в стране».
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