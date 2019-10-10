В ноябре ГД рассмотрит проект закона об информировании россиян о льготах

В ноябре ГД рассмотрит во II, основном, чтении проект закона об информировании россиян о положенных им льготах. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, являющаяся автором инициативы, в своем комментарии к данным всероссийского опроса Общественной палаты России «Семейная политика: меры поддержки глазами семей».



Пресс-служба парламентария процитировала сегодня ее слова: «Данные о том, что 35% семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами, подтверждают актуальность и важность реализации законопроекта, направленного на информирование граждан о предоставляемых им льготах».



Согласно законопроекту, граждане будут в полной мере информированы о льготах, положенных им по закону. Варианты получения информации можно будет выбрать самостоятельно: через единый кол-центр, через портал госуслуг или же через посещение соответствующего органа власти.



Вице-спикер подчеркнула: «Государство, взяв на себя социальные обязательства и обеспечив реализацию мер соцподдержки, крайне заинтересовано в том, чтобы гражданин в полной мере использовал положенные ему льготы». Яровая обратила внимание на то, что в данный момент в РФ реализуется более трех тысяч мер соцподдержки, а также применяется двенадцать форм налоговых льгот. Она пояснила: «И нашим законопроектом мы даем человеку навигатор, который позволит лично ему узнать и использовать предназначенные для него государством меры поддержки и льготы».



Яровая заключила: «В первом чтении Госдума единогласно поддержала наш законопроект. В настоящее время мною совместно с профильным комитетом и Министерством труда и социальной защиты ведется работа над подготовкой законопроекта ко второму чтению с тем, чтобы уже в ноябре рассмотреть его на пленарном заседании».