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Кабмин примет дополнительные меры для оказания помощи обманутым дольщикам
28 октября в 16:10 Государство 0 249 Васильева Елена
Президент России Владимир Путин дал поручение российскому правительству принять ряд дополнительных мер для оказания помощи обманутым дольщикам. Пресс-служба Кремля сообщила, что это поручение было дано по итогам встречи с общественностью Дальневосточного федерального округа (ДФО), которая состоялась 6 сентября.
В тексте поручения сказано: «С учетом ранее данных поручений дополнительно рассмотреть вопрос о завершении строительства проблемных многоквартирных домов, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств граждан-участников долевого строительства и сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены».
Владимир Путин также поручил «предусмотреть дополнительные меры государственной поддержки лиц, переселяющихся на территории приоритетного заселения в целях осуществления фермерской и иной деятельности в сельской местности» в рамках государственной программы оказания содействия переселению соотечественников из-за рубежа в Россию.
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