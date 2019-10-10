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Песков: в Кремле нет позиции о возможности касающегося эвтаназии референдума
28 октября в 16:33 Государство 0 290 Васильева Елена
В Кремле нет сформулированной позиции о возможности референдума о разрешении эвтаназии. Об этом сегодня журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии к заявлению главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, которая сказала, что «само население должно решать» вопрос об использовании эвтаназии.
В ответ на вопрос о позиции властей по поводу возможности проведения референдума о применимости эвтаназии, Песков сказал: «В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне не известно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет, поэтому здесь нет каких-либо сформулированных позиций».
Ранее сегодня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова высказала в эфире радио «Комсомольская правда» мнение, что эвтаназия может быть разрешена в России только на всеобщем референдуме. Она сказала: «Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться конкретно в нашей стране. Само население должно решить, готово оно на это пойти или нет».
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