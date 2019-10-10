Песков: в Кремле нет позиции о возможности касающегося эвтаназии референдума

В Кремле нет сформулированной позиции о возможности референдума о разрешении эвтаназии. Об этом сегодня журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии к заявлению главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, которая сказала, что «само население должно решать» вопрос об использовании эвтаназии.



В ответ на вопрос о позиции властей по поводу возможности проведения референдума о применимости эвтаназии, Песков сказал: «В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне не известно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет, поэтому здесь нет каких-либо сформулированных позиций».



Ранее сегодня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова высказала в эфире радио «Комсомольская правда» мнение, что эвтаназия может быть разрешена в России только на всеобщем референдуме. Она сказала: «Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться конкретно в нашей стране. Само население должно решить, готово оно на это пойти или нет».