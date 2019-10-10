Объекты ЖКХ готовы к зиме на 98%

Объекты жилищно-коммунального хозяйства готовы к зиме на 98%. Об этом было объявлено сегодня в ходе проведенного первым замглавы МЧС РФ Александром Чуприяном селекторного совещания.



Пресс-служба МЧС России процитировала журналистам полученную в ходе совещания информацию: «Ведомство держит на контроле обеспечение готовности объектов ЖКХ к эксплуатации в зимний период. На сегодняшний день их готовность составляет 98%. В районах Крайнего Севера на 95% готовы необходимые топливно-энергетические ресурсы».



В пресс-службе также сообщили о стабильной лесопожарной ситуации в стране и об отсутствии на территории РФ природных пожаров.



В ходе совещания обсуждали также ликвидацию последствий ливневых паводков в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. В МЧС рассказали: «За прошедшую неделю на Дальнем Востоке освободились от воды 15 населенных пунктов, 55 приусадебных участков и 9 участков автодорог, продолжаются аварийно-восстановительные работы, населению оказывается адресная помощь. Из-за прохождения неблагоприятных метеоявлений на территории восьми субъектов нарушено энергоснабжение в более чем 1,4 тыс. населенных пунктах. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения, которое планируется осуществить до конца сегодняшнего дня».



На ведомственном контроле находится и вопрос ликвидации в Красноярском крае последствий разрушения дамбы. В МЧС заявили: «Судьба трех человек остается неизвестной, поисковая операция продолжается. Также продолжаются поиски четырех пропавших рыбаков в Японском море».



В пресс-службе ведомства отметили: «В связи с предстоящим празднованием Дня народного единства 2-4 ноября органы управления МЧС России обеспечат готовность сил и средств к оперативному реагированию на возможные ЧС».