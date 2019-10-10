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Москалькова: уход за ребенком необходимо засчитывать в стаж неработающим женщинам
31 октября в 11:47 Государство 0 206 Васильева Елена
Время, которое неработающие женщины посвящают уходу за детьми, нужно засчитывать в трудовой стаж. С данной инициативой выступила сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Отвечая на вопрос включения отпуска по уходу за ребенком в трудовой стаж в эфире программы «Утро России» телеканала «Россия 1», омбудсмен сказала: «Совершенно справедливо, что, даже если женщина не работала ни одного дня, но она родила ребенка и занимается этим общественно-полезным трудом, личным трудом, то, конечно, ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время».
Она, вместе с тем, считает, что данное предложение должно касаться всех женщин, ухаживающих за детьми. Москалькова подчеркнула: «Мы говорим и о декретном отпуске в отношении работающей женщины, за которой сохраняется место работы».
Она полагает, что данная инициатива получит поддержку. Омбудсмен отметила: «Конечно, это несправедливо, и на это обратили внимание не только я, но и многие прогрессивные граждане нашей России. Самое главное, что эта инициатива находит положительное обсуждение и поддержку, и председателя правительства, об этом говорил патриарх».
Ранее Министерство труда и социального развития РФ сочло обоснованным и справедливым предложение увеличить период ухода за детьми, входящего в страховой стаж при начислении пенсии, с полутора до трех лет.
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