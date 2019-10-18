Закон об устойчивом Рунете вступил в силу

В силу вступил закон об обеспечении надежной работы интернета в РФ при его отключении от глобальной Сети.



Эксперты и официальные лица утверждают, что данное нововведение никак не отразится на пользователях в России, а Рунет будет составляющей частью глобального интернет-пространства.



Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков заявил информагентству ТАСС: «Со вступлением закона в силу российские пользователи никаких перемен на себе не почувствуют, качество связи не ухудшится». Он также добавил, что реализация данного закона идет согласно плана.



Положениями закона установлено, что в случае возникновения угрозы для безопасной работы Рунета, на территории РФ Роскомнадзор возьмет на себя управление работой сети связи общего пользования. Правительство будет утверждать порядок управления, устанавливать виды угрозы, а также меры, необходимые для их устранения.



В компетенции кабмина также находится определение случаев, когда операторы связи имеют право не перенаправлять трафик на технические средства устранения угрозы. Такие средства будут предоставлены операторам связи Роскомнадзором безвозмездно.