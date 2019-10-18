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Закон об устойчивом Рунете вступил в силу
1 ноября в 12:07 Государство 0 313 Васильева Елена
В силу вступил закон об обеспечении надежной работы интернета в РФ при его отключении от глобальной Сети.
Эксперты и официальные лица утверждают, что данное нововведение никак не отразится на пользователях в России, а Рунет будет составляющей частью глобального интернет-пространства.
Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков заявил информагентству ТАСС: «Со вступлением закона в силу российские пользователи никаких перемен на себе не почувствуют, качество связи не ухудшится». Он также добавил, что реализация данного закона идет согласно плана.
Положениями закона установлено, что в случае возникновения угрозы для безопасной работы Рунета, на территории РФ Роскомнадзор возьмет на себя управление работой сети связи общего пользования. Правительство будет утверждать порядок управления, устанавливать виды угрозы, а также меры, необходимые для их устранения.
В компетенции кабмина также находится определение случаев, когда операторы связи имеют право не перенаправлять трафик на технические средства устранения угрозы. Такие средства будут предоставлены операторам связи Роскомнадзором безвозмездно.
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