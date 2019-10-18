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Путин: сообща россияне могут ответить на любые вызовы
4 ноября в 16:14 Государство 0 372 Васильева Елена
В ходе церемонии вручения государственных наград президент заявил: «Самая прочная, надежная основа успешного развития России – это сплоченность нашего общества, это верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей». Он считает, что «беречь эти традиции завещано всей историей великой страны».
Путин подчеркнул: «И мы твердо знаем, что только вместе мы достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно ответим на любые вызовы».
В День народного единства президент в Кремле вручил премию за вклад за укрепление единства нации и ордена Дружбы гражданам иностранных государств за особые заслуги в укреплении дружбы, мира, взаимопонимания и сотрудничества между народами.
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