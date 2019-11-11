Госдума и СФ рассмотрят вопрос регистрации по паспорту для доступа в интернет

Предложение вынести на обсуждение вопрос введения на территории России обязательной регистрации по паспортным данным для пользования интернетом было сегодня направлено руководству ГД и Совфеда. Автором инициативы является президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков.



Профильный комитет ГД по информполитике готов инициировать обсуждение данного вопроса, однако считает необходимым выяснить мнение самих россиян по этому поводу.



В обращении главы Ассоциации сказано: «Мы предлагаем ввести на территории РФ обязательную регистрацию для граждан при доступе к сети интернет. Таким образом, любой гражданин, желающий воспользоваться интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность». Несовершеннолетних граждан необходимо будет регистрировать по паспортам родителей или официальных представителей, говорится в документе.



Янсуков считает, что и в публичных местах доступ в интернет необходимо предоставлять только после регистрации паспортных данных. В письме указано: «Любой желающий должен будет пройти регистрацию по паспорту и только после этого получить доступ во всемирную паутину. Данная мера позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети интернет и, как следствие, предотвратить неправомерные действия, а в случае совершения таковых – незамедлительно установить виновного. Кроме того, предложенные инициативы помогут оградить несовершеннолетних, а также другие незащищенные категории граждан от негативного влияния сети интернет».



Автор инициативы отметил, что данная идея не является новаторской: «Так, власти Австрии с 2020 года обяжут пользователей интернета указывать свои реальные имена путем регистрации по номеру мобильного телефона, который в данной стране привязан к личным данным абонента».



Янсуков указал на то, что «участились обращения представителей отечественного бизнеса в «Аванти» с жалобой на открытые диверсии, спам-атаки и другие недобросовестные методы ведения конкурентной борьбы».



Он уверен: «Принятие предлагаемых изменений послужит прочной основой для искоренения незаконных действий в сети интернет, позволит предотвратить провокации, направленные на дестабилизацию политической ситуации в стране».



Президент Ассоциации заявил об особой актуальности данной проблемы в настоящее время «с учетом увеличения количества попыток внутренних и внешних иностранных агентов оказать негативное воздействие на общественные и выборные процессы в России».



В заключение он заявил: «Представляется, что в условиях глобального противостояния на геополитической арене неконтролируемые действия в интернете могут повлечь необратимые последствия как в сфере экономического развития страны, так и в части политической стабильности».