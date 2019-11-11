ГД рассмотрит вопрос снижения пенсионного возраста для жителей Дальневосточного федерального округа

Глава комитета ГД по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов внес на рассмотрение Госдумы инициативу о возвращении для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) старого возраста выхода на пенсию – 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Об этом написала сегодня газета «Известия».



Николай Харитонов сообщил «Известиям», что подготовил и направил в правительство соответствующий законопроект.



Депутат сказал изданию: «Мы считаем, что ДФО – особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того, чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы. Чтобы дать возможность и мужчинам, и женщинам на пять лет раньше выходить на пенсию».



Харитонов подсчитал, что такая мера обойдется бюджету в 16,2 млрд рублей. Необходимость таких изменений он пояснил низкой продолжительностью жизни, невысокими зарплатами и покупательной способностью населения округа.



Кабмин не поддержал законопроект в изначальном виде. «Известия» процитировали подписанный вице-премьером РФ, главой аппарата правительства Константином Чуйченко документ: «Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, на его реализацию потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета в объеме 16,2 млрд рублей. Однако в нарушение требований статьи Бюджетного кодекса РФ источники и порядок финансирования нового вида расходных обязательств не определены».



Президентом Владимиром Путиным 3 октября 2018 года был подписан закон о внесении изменений в пенсионную систему, согласно которому было установлено увеличение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 60 лет. Постепенное повышение возраста выхода на пенсию началось в текущем году. Переходный период завершится к 2028 году.