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ГД рассмотрит вопрос снижения пенсионного возраста для жителей Дальневосточного федерального округа
12 ноября в 12:31 Государство 1 265 Васильева Елена
Глава комитета ГД по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов внес на рассмотрение Госдумы инициативу о возвращении для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) старого возраста выхода на пенсию – 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Об этом написала сегодня газета «Известия».
Николай Харитонов сообщил «Известиям», что подготовил и направил в правительство соответствующий законопроект.
Депутат сказал изданию: «Мы считаем, что ДФО – особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того, чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы. Чтобы дать возможность и мужчинам, и женщинам на пять лет раньше выходить на пенсию».
Харитонов подсчитал, что такая мера обойдется бюджету в 16,2 млрд рублей. Необходимость таких изменений он пояснил низкой продолжительностью жизни, невысокими зарплатами и покупательной способностью населения округа.
Кабмин не поддержал законопроект в изначальном виде. «Известия» процитировали подписанный вице-премьером РФ, главой аппарата правительства Константином Чуйченко документ: «Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, на его реализацию потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета в объеме 16,2 млрд рублей. Однако в нарушение требований статьи Бюджетного кодекса РФ источники и порядок финансирования нового вида расходных обязательств не определены».
Президентом Владимиром Путиным 3 октября 2018 года был подписан закон о внесении изменений в пенсионную систему, согласно которому было установлено увеличение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 60 лет. Постепенное повышение возраста выхода на пенсию началось в текущем году. Переходный период завершится к 2028 году.
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