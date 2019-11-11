|
Песков: доступ в интернет по паспорту станет нарушением прав российских граждан
12 ноября в 18:26 Государство 0 197 Васильева Елена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что введение обязательной регистрации по паспорту для использования интернета станет нарушением прав российских граждан. Об этом он сегодня заявил журналистам в комментарии к соответствующей инициативе президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахмана Янсукова.
На вопрос, не станет ли подобная мера цензурой и не будет ли нарушать права граждан, он ответил: «Конечно, станет [цензурой], конечно нарушает [права]».
Предложение ввести в России обязательную регистрацию по паспорту для входа в интернет было ранее направлено в Госдуму и Совет Федерации. Инициатива Янсукова предполагает, что любой человек, для того, чтобы воспользоваться интернет-сетью в России, обязан будет предъявить для регистрации документ, удостоверяющий личность, а для регистрации несовершеннолетних необходимо будет предоставить документы родителей или официальных представителей.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Госдума в I чтении поддержала проект закона о единой электронной очереди в детские сады12 ноября в 19:08 Образование
Кредиторам разрешат запрашивать информацию о платежной нагрузке граждан в одном БКИ12 ноября в 16:48 Банки и кредитование
ВТБ снизил уровень ставки по ипотечным кредитам до 8,6%12 ноября в 13:28 Банки и кредитование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В октябре российский авторынок продемонстрировал нисходящую динамику Facebook: 100 разработчиков приложений получали нелегальный доступ к пользовательским данными в течение нескольких месяцев Страховое сообщество теряет участников Минэкономразвития прогнозирует уровень годовой инфляции в ноябре в России в 3,5-3,6% Впервые за практически 20 лет учеными обнаружен новый штамм ВИЧ