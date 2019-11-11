Песков: доступ в интернет по паспорту станет нарушением прав российских граждан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что введение обязательной регистрации по паспорту для использования интернета станет нарушением прав российских граждан. Об этом он сегодня заявил журналистам в комментарии к соответствующей инициативе президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахмана Янсукова.



На вопрос, не станет ли подобная мера цензурой и не будет ли нарушать права граждан, он ответил: «Конечно, станет [цензурой], конечно нарушает [права]».



Предложение ввести в России обязательную регистрацию по паспорту для входа в интернет было ранее направлено в Госдуму и Совет Федерации. Инициатива Янсукова предполагает, что любой человек, для того, чтобы воспользоваться интернет-сетью в России, обязан будет предъявить для регистрации документ, удостоверяющий личность, а для регистрации несовершеннолетних необходимо будет предоставить документы родителей или официальных представителей.