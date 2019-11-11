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Комиссией Госдумы выявлены попытки внешнего вмешательства в 19 субъектах Федерации
14 ноября в 19:25 Государство 0 140 Васильева Елена
Комиссией ГД по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации выявлены попытки зарубежных СМИ и НКО вмешиваться во внутриполитические дела в 19 субъектах Федерации, включая Санкт-Петербург и Москву. Об этом по итогам заседания думской комиссии сообщил сегодня ее глава, Василий Пискарев.
Он сказал: «Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в поле зрения иностранных НКО, НПО и СМИ попали наши субъекты федерации, таковых мы насчитали 17 на сегодня».
Глава комиссии уточнил: «Эту активность проявляют 12 государств Европы, США. Мы насчитали более 50 юридических, физических иностранных лиц либо российских, но работающих за деньги из-за границы».
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