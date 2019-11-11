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Медведев: волонтерская деятельность должна засчитываться студентам в качестве практики
14 ноября в 19:45 Государство 0 134 Васильева Елена
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение подготовить предложения для того, чтобы студентам как летняя практика засчитывалась волонтерская деятельность. С соответствующим предложением к премьеру обратились в ходе посещения главой правительства штаба «Молодой гвардии Единой России».
Медведев отметил: «По поводу включения в практику – не вижу здесь ничего такого сильно сложного, надо просто посмотреть правовую базу, каким образом эта практика регулируется». Он заявил, что участие в волонтерской деятельности в студенческую практику можно зафиксировать. Премьер-министр обратил внимание: «Я думаю, это совершенно нормально, потому что мы раньше засчитывали в такую практику и стройотряды, и некоторые другие вещи. Ну, а чем волонтерская деятельность хуже?».
Медведев дал поручение подготовить соответствующие предложения для урегулирования данного вопроса на партийном и государственном уровне.
Глава правительства прибыл в штаб «Молодой гвардии Единой России» для встречи с активистами, которые собрались в связи с 14-летием организации.
Медведев отметил, что некоторые меры по поддержке молодежной волонтерской деятельности можно принимать по линии МГЕР и «Единой России». Он сказал: «Надо просто подумать, каким образом это движение постоянно поддерживать – это могут быть и какие-то партийные возможности, и гранты. Потому что, уж кому эти гранты давать, как не тем, кто хочет помогать людям? Я думаю, что просто нужно оформлять правильные заявки, и эти гранты мы будем распределять именно для тех, кто готов помогать, готов участвовать в спасательных операциях».
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