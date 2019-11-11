ПФР не исключает из страхового стажа россиян безработные периоды

В Пенсионном фонде России (ПФР) не исключают из страхового стажа россиян при формировании пенсионных выплат безработные периоды, в частности, время армейской службы или ухода за детьми. Об этом сказано в подписанном главой фонда Антоном Дроздовым официальном ответе ПФР на запрос, направленный председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.



Сенатор отправил главе ПФР письмо с просьбой «в связи с публикациями в средствах массовой информации и поступившими обращениями граждан» разъяснить, на каких федеральных нормативных правовых актах были основаны изменения, внесенные с состав трудового стажа, которые в текущем году фонд перестал учитывать при формировании пенсионных выплат. Кутепов уточнил, что к таким периодам относятся, в частности, время службы в армии и вневедомственных структурах, уход за детьми в возрасте до полутора лет, а также временная трудоспособность и т. д.



В документе сказано: «Появляющиеся в средствах массовой информации сведения об исключении из страхового стажа таких периодов, как военная служба, временная нетрудоспособность, уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (но не более шести лет в общей сложности), уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, официально оформленная безработица, период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства, не соответствуют действительности».



В ПФР пояснили, что нестраховые периоды, несущие социальную нагрузку, предполагают внесение в страховой стаж временных периодов, в течение которых не производились страховые выплаты в систему обязательного пенсионного страхования. Такие периоды учитываются в страховой стаж, если периоды страхования предшествовали им или за ними следовали, вне зависимости от их продолжительности. Страховой стаж, тем самым, не может быть сформирован исключительно из нестраховых периодов.



В ПФР подчеркнули: «Таким образом, действующее правовое регулирование позволяет учитывать при назначении страховой пенсии основные, важные для человека периоды, когда он не мог трудиться».



В официальном ответе Пенсионного фонда сказано, что в процессе определения суммы страховой пенсии, полный календарный год подобных периодов учитывается с коэффициентом 1,8.