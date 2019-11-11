Путин: результаты усилий кабмина по обеспечению роста уровня доходов россиян весьма скромны

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил, что считает весьма скромными результаты работы российского правительства по обеспечению роста уровня реальных доходов россиян.



Президент указал: «Считаю, что одним из ключевых индикаторов экономического развития, безусловно, являются реальные доходы населения». Он отметил рост как номинальных, так и реальных заработных плат в РФ. По его словам, однако, уровень реальных располагаемых доходов граждан «практически стоят на месте». Путин заявил о необходимости изменить сложившуюся ситуацию, назвав это направление важнейшим в работе кабмина. В заключение российский лидер сказал: «"...и результаты здесь пока весьма скромные».



Путин подчеркнул также, что «залог устойчивого, долгосрочного роста благополучия граждан – это динамичное развитие экономики в целом, увеличение вложений в развитие предприятий и создание качественных рабочих мест, в инфраструктуру». Президент заявил, что соответствующие задачи уже поставлены перед кабмином. Он отметил: «Очень рассчитываю, что в тесной координации с Банком России, деловым сообществом они будут успешно реализованы».



Глава государства заявил о необходимости добиваться «кардинальных сдвигов в увеличении производительности труда на основе современных передовых технологий, роста квалификаций и новых компетенций».