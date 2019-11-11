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Медведев: проблему накопленных потребителями долгов по ЖКХ необходимо решать
21 ноября в 16:39 Государство 0 333 Васильева Елена
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости решения проблемы накопившихся у потребителей долгов по ЖКХ.
В ходе заседания правительства Медведев сказал: «Есть еще одна системная проблема в отрасли. Это долги коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы. Это по-прежнему очень большая сумма, свыше 175 млрд рублей. Здесь главная причина - накопленные долги потребителей, нужно с этим разбираться».
Премьер-министр РФ призвал организовывать работу с потребительской задолженностью в рамках правительственных решений. Он констатировал, при этом, что в текущем году наблюдается, хоть и незначительное, но снижение объема долгов.
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