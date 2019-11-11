Москалькова: в процессе защиты прав человека возникают новые угрозы

Одной из новых угроз, сформировавшихся в правозащитной сфере на данном историческом этапе, является низкий уровень ответственности чиновников за нарушение прав человека. Об этом заявила сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе своего выступления в парламенте Армении на конференции, посвященной 15-й годовщине создания в стране института омбудсмена.



Москалькова отметила: «Надо признать, что мы проходим очень сложный и исторический этап. На фоне мировых проблем в настоящее время сформировались новые угрозы и вызовы правам человека - политизированность прав человека, глобализация, бездуховность, низкий уровень ответственности за сохранение жизни на земле, слабая ответственность чиновников за нарушение прав человека».



Она также заявила, что «мало в каком государстве критерием оценки руководителей муниципальных органов или органов власти является состояние защищенности прав человека в определенном сегменте общественных отношений». Омбудсмен подчеркнула: «В числе вызовов я бы назвала масштабную нелегальную миграцию, расслоение общества на богатых и бедных, киберугрозы, рабский труд, неравное отношение к женщине в ее карьерном росте и защищенность от бытового насилия».



Уполномоченный по правам человека в России также добавила, что данные вопросы остаются в настоящее время нерешенными, но прилагаемые усилия в процессе продвижения вперед дают надежду на гораздо более решительные меры со стороны гражданского общества и государства.