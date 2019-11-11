Сдача лицензий и консолидация: что ожидает пенсионный рынок?

2020 год может стать неожиданным для пенсионного рынка. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время целый ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ) сдадут лицензии. Некоторые фонды присоединятся к более крупным, поскольку консолидация позволит сократить издержки на ведение бизнеса.



При реализации прогнозируемого сценария уже к концу следующего года в РФ может остаться всего лишь 40 НПФ, пишет «Ъ». Двумя днями ранее об аннуляции лицензии заявили представители НПФ «Эмеритура». В следующем году к инструменту консолидации прибегнут такие фонды, как «Согласие», «Образование» и «Социальное развитие»; они планируют присоединиться к НПФ «Эволюция». Еще ряд фондов наметили объединение в 2020 году.