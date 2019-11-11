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Сдача лицензий и консолидация: что ожидает пенсионный рынок?
27 ноября в 16:17 Государство 2 484 Иван Тихонов
2020 год может стать неожиданным для пенсионного рынка. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время целый ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ) сдадут лицензии. Некоторые фонды присоединятся к более крупным, поскольку консолидация позволит сократить издержки на ведение бизнеса.
При реализации прогнозируемого сценария уже к концу следующего года в РФ может остаться всего лишь 40 НПФ, пишет «Ъ». Двумя днями ранее об аннуляции лицензии заявили представители НПФ «Эмеритура». В следующем году к инструменту консолидации прибегнут такие фонды, как «Согласие», «Образование» и «Социальное развитие»; они планируют присоединиться к НПФ «Эволюция». Еще ряд фондов наметили объединение в 2020 году.
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По Вашим прогнозам, что ожидает рынок НПФ в ближайшее время?
Проблема рынка НПФ волнует только акционеров и руководителей НПФ. Так как "услуги" НПФ не интересны массовому потребителю, так как НПФы не нашли подход к гражданам, судьба НПФов не интересует никого.
Если фонды смогут измениться, если смогут сформировать новые продукты по НПО для граждан, сделать востребованные продукты, то у НПФ будет будущее. НПФ должны стать нужными гражданам. Если фондов интересует их будущее
Стоит ли ожидать массового ухода игроков и консолидации на рынке?
Про "массовость" говорить не приходится, т.к. фондов осталось четыре десятка. Консолидация будет продолжаться. Движение будет зависеть от позиции чиновников и тех, кто от Государства реально управляет фондами. Даже десяток фондов в состоянии охватить весь рынок потенциальных потребителей пенсионных "услуг". Место НПФов могут занять страховые компании.
Как это отразится на клиентах НПФ?
Сокращение количества фондов никак не отразиться на их клиентах. С развитием IT внесение взносов и выплата пенсий не проблема. Ведение учета миллионов клиентов - не проблема
По Вашим прогнозам, что ожидает рынок НПФ в ближайшее время? Стоит ли ожидать массового ухода игроков и консолидации на рынке? Как это отразится на клиентах НПФ?
Рынок НПФ по различным причинам сокращается уже 10 лет, наиболее активно это стало происходить с момента появления мегарегулятора - ЦБ РФ в качестве основного игрока в пенсионной сфере от государства. Многие фонды имели структуру, созданную еще в 90-е со всеми их недостатками и достоинствами, кроме того и государство не спешило наводить порядок в пенсионной отрасли до 2009 года. В итоге, когда появилось понимание, какие фонды и как должны работать, далеко не все участники рынка смогли соблюдать критерии работоспособности. На ближайшее будущее перед фондами стоит очень важная задача - выполнить все свои обязательства перед пенсионерами (получателями) и другими участниками системы, начиная с 2022 года. Именно в это время начнутся массовые выплаты накопительной пенсии гражданам в десятки млрд. рублей в год. Таких свободных средств у фондов сейчас мало, основные накопления находятся в различных проектах и их досрочное изъятие принесет убытки всем сторонам. Чтобы не допустить "кассовых разрывов" и очистить структуры фондов от избыточного менеджмента, приходится проводить комплексную реорганизацию имеющихся активов. К примеру, у одной финансово-промышленной группы компаний или госкорпораций находится несколько НПФ, хотя для обслуживания интересов достаточно одного. На практике, бизнес-участники рынка производят консолидацию в рамках своих, пока разъединенных активов, а также уходят из отрасли, пока в ней не появится стратегический план развития от государства. Небольшие и неэффективные игроки уже вышли ранее, около десятка находятся на стадии решения, а крупный бизнес заканчивает настройку имеющихся фондов и их активов.
Клиенты фондов в 2020-2021 годах еще испытают несколько неприятных минут, узнав о принудительном переходе из закрывающегося НПФ в реорганизуемый, но фактически их накопления только сменят вывеску, оставаясь под управлением теми же бенефициарами. Что касается небольших игроков, то потери при переходе оттуда будут, поэтому их клиентам можно посоветовать только одно - перейти в этом году в другой НПФ (из первой десятки) или (наиболее эффективно) вернуться в ПФР и выбрать одну из оставшихся там до 2024 года 20 управляющих компаний (через госуслуги.ру в течение пяти минут бланком перехода из НПФ в ПФР и выборе конкретной УК). В этом случае граждане будут защищены максимально возможно юридически, экономически и фактически.
К сожалению, еще будет несколько банкротств и люди потеряют часть накоплений (до 50%, несмотря на подключение АСВ), но это будут небольшие потери для рынка в целом. Можно отметить, что в ближайшие 2-3 года структура пенсионной отрасли примет законченный вид и останется таковой на десять лет минимум.