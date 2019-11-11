|
Минтруд создаст суперсервис для помощи людям с инвалидностью
26 ноября в 17:55 Государство 0 255 Васильева Елена
Минтруд создаст суперсервис для граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья, который будет предназначен для оказания им помощи при получении государственных услуг. Об этом заявил сегодня замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев.
В ходе заседания Совета по делам инвалидов при Совфеде он сказал: «Одним из таких суперсервисов мы посчитали нужным сделать онлайн-помощник при инвалидности. Это своего рода компоновка существующих сервисов, чтобы помогать людям».
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минтруд планирует создать суперсервис, предназначенный для людей с ограниченными возможностями здоровья, который будет помогать гражданам при получении госуслуг. Об этом заявил во вторник замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев.
Как пояснил замминистра, суперсервис даст возможность получать оповещения о приближающейся дате очередного освидетельствования, формировать шаблоны необходимых заявлений, а также направлять соответствующие заявления на получение государственных услуг и предъявлять справку об инвалидности в электронном виде.
Для использования суперсервиса необходимо будет пройти регистрацию на Портале государственных услуг Российской Федерации, отметил Лекарев.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Чем запомнится самая масштабная неделя распродаж в этом году?26 ноября в 22:04 Торговля
Генеральный директор Huawei: мы можем быть № 1 и без Google26 ноября в 17:16 Финансовые рынки
Банкирам предложат новый способ расчета показателя долговой нагрузки граждан26 ноября в 17:13 Банки и кредитование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
И снова у «Боинга» проблемы: компании придется выполнить ремонт двигателей на 7 000 самолетов после очередной катастрофы Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие Володин: незаконная коллекторская деятельность должна быть уголовно наказуема Законопроект о несостоятельности физлиц объединит два способа банкротства Путин: результаты усилий кабмина по обеспечению роста уровня доходов россиян весьма скромны