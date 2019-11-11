Минтруд создаст суперсервис для помощи людям с инвалидностью

Минтруд создаст суперсервис для граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья, который будет предназначен для оказания им помощи при получении государственных услуг. Об этом заявил сегодня замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев.



В ходе заседания Совета по делам инвалидов при Совфеде он сказал: «Одним из таких суперсервисов мы посчитали нужным сделать онлайн-помощник при инвалидности. Это своего рода компоновка существующих сервисов, чтобы помогать людям».





МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минтруд планирует создать суперсервис, предназначенный для людей с ограниченными возможностями здоровья, который будет помогать гражданам при получении госуслуг. Об этом заявил во вторник замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев.



Как пояснил замминистра, суперсервис даст возможность получать оповещения о приближающейся дате очередного освидетельствования, формировать шаблоны необходимых заявлений, а также направлять соответствующие заявления на получение государственных услуг и предъявлять справку об инвалидности в электронном виде.



Для использования суперсервиса необходимо будет пройти регистрацию на Портале государственных услуг Российской Федерации, отметил Лекарев.