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Минтруд создаст суперсервис для помощи людям с инвалидностью

26 ноября в 17:55 Государство 0 255 Васильева Елена
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Минтруд создаст суперсервис для граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья, который будет предназначен для оказания им помощи при получении государственных услуг. Об этом заявил сегодня замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев.

В ходе заседания Совета по делам инвалидов при Совфеде он сказал: «Одним из таких суперсервисов мы посчитали нужным сделать онлайн-помощник при инвалидности. Это своего рода компоновка существующих сервисов, чтобы помогать людям».


МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минтруд планирует создать суперсервис, предназначенный для людей с ограниченными возможностями здоровья, который будет помогать гражданам при получении госуслуг. Об этом заявил во вторник замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев.

Как пояснил замминистра, суперсервис даст возможность получать оповещения о приближающейся дате очередного освидетельствования, формировать шаблоны необходимых заявлений, а также направлять соответствующие заявления на получение государственных услуг и предъявлять справку об инвалидности в электронном виде.

Для использования суперсервиса необходимо будет пройти регистрацию на Портале государственных услуг Российской Федерации, отметил Лекарев.
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