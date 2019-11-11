В правительстве подсчитали количество мигрантов, необходимых для работы в РФ в 2020 году

В рамках заседания Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости установить потребность в привлечении для работы в России мигрантов на грядущий год в количестве не менее 105 тысячи человек.



«Постановлением предлагается утвердить потребность в иностранных работниках на следующий год в объеме почти 105 тысяч человек. Квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на въезд на территорию страны утверждаются в этом же объеме», — передает слова г-жи Голиковой ТАСС.



Вице-премьер подчеркнула, что потребность установлена на основании тенденций рынка труда и предложений регионов по заполняемости рабочих мест с приоритетом для российских работников.