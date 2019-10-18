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Уже в 2020 году трудовые книжки россиян перейдут в электронный формат
3 декабря в 15:55 Рынок труда 0 364 Иван Тихонов
Госдума утвердила в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс и в перечень иных законов РФ о введении в России электронных трудовых книжек. Документ предусматривает обязанность работодателя до 30 июня следующего года уведомить каждого сотрудника (в письменной форме) о его праве выбора между бумажной и электронной трудовой книжкой.
До 31 декабря 2020 года каждый сотрудник сможет подать заявление работодателю о предпочтении той или иной формы. В случае, если работник не подаст такое заявление, то ведение трудовой книжки в бумажной виде будет продолжено автоматически.
Стоит отметить, что с 2021 года для «новичков» - тех, кто вступает в официальные трудовые отношения впервые – будут заводиться трудовые книжки только в электронном виде.
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