Обнародована концепция системы гарантирования прав НПФ

Банк России рассматривает вопрос о разработке концепции системы гарантирования прав (СГП) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Согласно концепции, участники рынка в качестве взносов в фонд НПО будут уплачивать собственные средства; для этого могут быть задействованы – полностью либо частично – пенсионные резервы фондов, сформированные в рамках НПО.



Концепция предполагает установление регулятором базовой ставки, на основе которой будет рассчитываться индивидуальная ставка НПФ (на ежегодной основе); она будет зависеть от качества активов, в которые инвестировал фонд, а также от устойчивости самого фонда, пишет «Ъ». Эти параметры будут рассчитываться, исходя из результатов стресс-тестирования портфелей резервов НПФ по методологии Центробанка. Базовая ставка будет установлена в пределах 0.0125%-0.1% расчетной базы.



Простыми словами, размер ежегодных взносов участников рынка в фонд гарантирования НПО будет рассчитываться по формуле: индивидуальная ставка, умноженная на величину обязательств по НПО и рассчитанная на основе актуарной оценки. Если индивидуальная ставка будет меньше или равной базовой ставке, то фонд, внеся средства в фонд гарантирования НПО из собственных средств, сможет полностью возместить его из средств пенсионных резервов. Если же она будет выше базовой, то он сможет компенсировать лишь средства в рамках базовой ставки.