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Обнародована концепция системы гарантирования прав НПФ
4 декабря в 15:42 Государство 1 149 Иван Тихонов
Банк России рассматривает вопрос о разработке концепции системы гарантирования прав (СГП) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Согласно концепции, участники рынка в качестве взносов в фонд НПО будут уплачивать собственные средства; для этого могут быть задействованы – полностью либо частично – пенсионные резервы фондов, сформированные в рамках НПО.
Концепция предполагает установление регулятором базовой ставки, на основе которой будет рассчитываться индивидуальная ставка НПФ (на ежегодной основе); она будет зависеть от качества активов, в которые инвестировал фонд, а также от устойчивости самого фонда, пишет «Ъ». Эти параметры будут рассчитываться, исходя из результатов стресс-тестирования портфелей резервов НПФ по методологии Центробанка. Базовая ставка будет установлена в пределах 0.0125%-0.1% расчетной базы.
Простыми словами, размер ежегодных взносов участников рынка в фонд гарантирования НПО будет рассчитываться по формуле: индивидуальная ставка, умноженная на величину обязательств по НПО и рассчитанная на основе актуарной оценки. Если индивидуальная ставка будет меньше или равной базовой ставке, то фонд, внеся средства в фонд гарантирования НПО из собственных средств, сможет полностью возместить его из средств пенсионных резервов. Если же она будет выше базовой, то он сможет компенсировать лишь средства в рамках базовой ставки.
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Система гарантирования прав участников НПО данным законопроектом поддерживается согласно существующему законодательству. К сожалению, вводимые нормы служат для наполнения активов АСВ, но малозначительны для стабилизации гарантирования прав участников НПО, как для НПФ, так и для будущих пенсионеров. НПФы получают позитивную новость, которую можно размещать в публичном пространстве для привлечения новых клиентов, в виде "гарантирования пенсионных взносов на 100%".
Создание резервов в АСВ (его обособленной пенсионной части) вызовет небольшой отток средств фонда, который сможет их компенсировать из пенсионных резервов, в том числе и за счет накоплений граждан.
Фактически, НПФ формирует резервы на граждан и при этом теряет часть доходности по счетам активов. Граждане, в свою очередь, не получают полную гарантию сохранности имеющихся на счету средств. Учитывая долгосрочность планов по возможности по выходу на трудовую пенсию, они получают снижение доходности по своему счету и кумулятивное итоговое снижение конечной суммы выплат.
В то же время, при создании и совершенствования структуры пенсионной системы закладывается страхование имеющихся на данный момент активов граждан и НПФ. Поскольку реформирование еще продолжается, то в краткосрочной перспективе концепция гарантирования прав участников НПО будет служить дополнительным источником стабильности и обеспечения всех обязательств перед гражданами. В итоге, существующий законопроект решает текущие задачи на диапазоне 2-4 года, после чего предполагается изменение с учетом новых вызовов.