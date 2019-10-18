Коллекторам еще раз запретят взыскивать долги за ЖКУ

Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков заявил о начале разработки законопроекта, который запретит коллекторам работать с задолженностью граждан по ЖКУ по агентской схеме. Документ будет разработан до конца января 2020 года и внесен на рассмотрение нижней палаты парламента уже в весеннюю сессию.



Напомним, прошедшим летом вступил в силу закон, запрещающий продавать долги за ЖКУ взыскателям. Но, ввиду пробелов в документе, коллекторы могут взыскивать долги по «коммуналке», заключив агентский договор, что не запрещено законом, пишут «Известия».



В управляющих компаниях поддерживают инициативу по законодательному закреплению запрета на продажу долгов за ЖКУ взыскателям по агентской схеме. Четкое регулирование позволит повысить эффективность взаимодействия между потребителями-должниками и ресурсоснабжающими компаниями.



Согласно статистике Росстата, в 2019 году размер долгов граждан за коммунальные услуги превысил 547 млрд рублей.