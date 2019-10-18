Главная > Государство

Практику удержания долгов с пенсий россиян могут упразднить

9 декабря в 17:45 Государство 0 278 Иван Тихонов
1 Изображение

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила два законопроекта МЭР на рассмотрение правительственной комиссии. Первый законопроект предусматривает ограничение на взыскание долгов со страховых пенсий граждан РФ. Авторы документа предлагают сделать «неприкосновенными» следующие виды пенсий: по государственному пенсионному обеспечению, страховая пенсия по старости и инвалидности, пенсионное обеспечение военнослужащих и работников правоохранительных органов, пишет «Российская газета». В эту категорию также должны войти пособия по временной нетрудоспособности.

Между тем, МЭР предлагает оставить возможность взыскивания с пенсии отдельных долгов (уплата судебных и административных штрафов, долги по ЖКХ), но с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе, списывать долги (любого типа) будет запрещено. Как результат, если у пенсионера есть непогашенные долги за «коммуналку», прожиточный минимум у него все равно останется.

Второй законопроект предполагает ограничение на взыскивание долгов с зарплаты: после взыскивания долгов у гражданина должен остаться прожиточный минимум.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Практику удержания долгов с пенсий россиян могут упразднить

9 декабря в 17:45 Государство

Президент РФ надеется на взаимоприемлемое решение вопроса по транзиту газа в Европу через Украину

6 декабря в 17:15 Внешняя политика

Правительство поможет многодетным семьям в выплате жилищных ссуд

6 декабря в 15:59 Ипотека

Налог для самозанятых шагает по стране

5 декабря в 17:22 Налоги
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Коллекторам еще раз запретят взыскивать долги за ЖКУ Налог для самозанятых шагает по стране Центробанк немного укрепил рубль по отношению к американскому доллару Аналитики подсчитали, сколько россияне заплатят в 2019 году в качестве обязательных платежей Уже в 2020 году трудовые книжки россиян перейдут в электронный формат

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Top.Mail.Ru