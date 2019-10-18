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Практику удержания долгов с пенсий россиян могут упразднить
9 декабря в 17:45 Государство 0 278 Иван Тихонов
Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила два законопроекта МЭР на рассмотрение правительственной комиссии. Первый законопроект предусматривает ограничение на взыскание долгов со страховых пенсий граждан РФ. Авторы документа предлагают сделать «неприкосновенными» следующие виды пенсий: по государственному пенсионному обеспечению, страховая пенсия по старости и инвалидности, пенсионное обеспечение военнослужащих и работников правоохранительных органов, пишет «Российская газета». В эту категорию также должны войти пособия по временной нетрудоспособности.
Между тем, МЭР предлагает оставить возможность взыскивания с пенсии отдельных долгов (уплата судебных и административных штрафов, долги по ЖКХ), но с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе, списывать долги (любого типа) будет запрещено. Как результат, если у пенсионера есть непогашенные долги за «коммуналку», прожиточный минимум у него все равно останется.
Второй законопроект предполагает ограничение на взыскивание долгов с зарплаты: после взыскивания долгов у гражданина должен остаться прожиточный минимум.
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