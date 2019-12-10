«Заморозка» накопительной части пенсии продлена еще на год

Сегодня, 10 декабря, ГД одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект правительства РФ о продлении периода «заморозки» накопительной части пенсии до 2021 года. Предыдущее решение парламента продлевало «заморозку» до 2021 года, а накопительная часть в размере 6% от зарплаты направлялась в страховую часть для выплат пенсий нынешним пенсионерам.



«Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Согласно сопроводительным документам к законопроекту, учет в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме не уменьшит объем прав застрахованных лиц на фоне сохранения индивидуальной части тарифа страховых взносов в размере 16%, пишет ТАСС.





Ранее член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова заявила, что продление носит «технический характер» и связано с особенностями формирования бюджета ПФР, а также федерального бюджета.