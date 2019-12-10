С 1 января 2020 года МРОТ повысится на 850 рублей

Сегодня, 12 декабря, нижняя палата парламента в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, повышающий уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. Так, с 1 января 2020 года МРОТ вырастет до 12130 рублей.



«Законом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Таким образом, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года 11 280 рублей в месяц составит 850 рублей (рост на 7.5%)», — говорится в оповещении на сайте Госдумы.



Паче того, документ предполагает, что ежегодно устанавливаемый МРОТ может превышать величину прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, а не только быть равным ему.