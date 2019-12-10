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Верхняя палата парламента утвердила закон об электронной подписи
Сегодня в 17:53 Государство 0 99 Иван Тихонов
Совет Федерации одобрил закон об электронной подписи (ЭП). Согласно документу, будут изменены требования к деятельности удостоверяющих центров (УЦ) в части порядка аккредитации и дальнейшей деятельности. Так, максимальный срок действия аккредитации будет сокращен с 5ти до 3х лет. Принимать решения об аккредитации будет правительственная комиссия, 30% состава которой должно быть закреплено за представителями АНО «Цифровая экономика».
Принятый закон обязывает УЦ владеть минимальным капиталом в размере не менее 1 млрд рублей либо же 500 млн рублей, при условии наличия не менее чем в 75% регионах одного и более филиалов либо представительств УЦ.
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