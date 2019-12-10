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ВЦИОМ: удовлетворенность россиян своей жизнью выросла на 17%

Сегодня в 15:57 Государство 0 127 Иван Тихонов
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос граждан об уровне их удовлетворенности жизнью. Как показали результаты исследования, приблизительно 80% респондентов признались, что довольны своей жизнью. Это на 17% больше, нежели 20 лет назад: тогда удовлетворенных жизнью насчитывалось 62%.

Аналитики ВЦИОМ также выяснили, что своим образованием довольны 81% опрошенных, а кругом своего общения – 90%. А вот своим материальным положением довольны только 46% россиян; впрочем, этот показатель в два раза выше, нежели показатель 19-летней давности (25%).

73% респондентов заявили, что довольны своими жилищными условиями, 78% удовлетворены питанием, а 70% - довольны тем, как проводят досуг.
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