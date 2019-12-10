Президент РФ призвал правительство работать над повышением уровня жизни россиян

В рамках встречи с кабмином по итогам 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличить темпы роста российской экономики. Он подчеркнул, что именно такие цели ставят перед собой проводимые нацпроекты.



«Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно, — сказал он на встрече с правительством по итогам года. — Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество», - передает слова главы государства ТАСС.

Одновременно с этим Владимир Путин призвал правительство работать над «задачей номер один» - повышением уровня жизни граждан.



«Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей, — добавил он. — Разумеется, это само по себе не является самоцелью. Самоцелью является улучшение жизни граждан. (…) В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — подчеркнул он.