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Президент РФ призвал правительство работать над повышением уровня жизни россиян

25 декабря в 21:43 Государство 0 371 Иван Тихонов
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В рамках встречи с кабмином по итогам 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличить темпы роста российской экономики. Он подчеркнул, что именно такие цели ставят перед собой проводимые нацпроекты.

«Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно, — сказал он на встрече с правительством по итогам года. — Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество», - передает слова главы государства ТАСС.
Одновременно с этим Владимир Путин призвал правительство работать над «задачей номер один» - повышением уровня жизни граждан.

«Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей, — добавил он. — Разумеется, это само по себе не является самоцелью. Самоцелью является улучшение жизни граждан. (…) В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — подчеркнул он.
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