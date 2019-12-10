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Среднегодовой размер пенсии по старости в 2019 году вырос на 1.1 тысячу рублей – Минтруд

27 декабря в 14:44 Государство 0 180 Иван Тихонов
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Пресс-служба Минтруда обнародовала данные по размеру пенсий неработающих граждан. Так, за 2019 год среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличился на 1.1 тысячу рублей в среднем по стране и составил 15.5 тысячи рублей.

«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на одну тысячу рублей в месяц — с 14,4 тысячи до 15,5 тысячи рублей», — говорится в сообщении Минтруда.

В министерстве напомнили, что с 1 января 2020 года будет произведена индексация страховых пенсий по старости неработающим пенсионерам. Прирост составит 6.6%. В то же время величина индексации социальных пенсий с 1 апреля грядущего года будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума пенсионера в текущем году (согласно подсчетам Росстата).
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