Топ-10 самых успешных российских миллиардеров за десять лет увеличили свое состояние на 111 млрд долларов

Авторитетное издание Forbes обнародовало рейтинг самых успешных российских миллиардеров уходящего десятилетия. Так, по подсчетам аналитиков, с 2010 года по конец 2019 года состояние топ-10 самых обеспеченных россиян приблизилось к отметке 111 млрд долларов США.



Первое место в рейтинге занимает Леонид Михельсон. За прошедшее десятилетие ему удалось заработать 22 млрд долларов: в 2010 году его состояние оценивалось в 4.4 млрд долларов, а на конец 2019 года – в 27 млрд долларов.



Следом за г-ном Михельсоном идет Владимир Потанин, чье состояние за 10 лет увеличилось на 13.5 млрд долларов: с 10.3 млрд долларов до 23.8 млрд долларов. Третью строчку рейтинга Forbes закрепил за Вагитом Алекперовым, который сумел увеличиться свое состояние с 10.6 млрд долларов в 2010 году до 23.8 млрд долларов на конец текущего года.



За тройкой лидеров следуют, согласно подсчетам Forbes: Геннадий Тимченко (+20.8 млрд долларов) – 22.7 млрд долларов на конец 2019 года, Алексей Мордашов (+10.3 млрд долларов) – 20.2 млрд долларов на конец 2019 года, Андрей Мельниченко (+10.2 млрд долларов) – 14.6 млрд долларов на конец текущего года, Виктор Вексельберг (+5,5 млрд долларов) – 11.9 млрд долларов на конец 2019 года, Алишер Усманов (+5.3 млрд долларов) – 12.5 млрд долларов на конец уходящего года, Владимир Лисин (+5 млрд долларов) - 20.8 млрд долларов на конец 2019 года и Андрей Козицын (+4,6 млрд долларов) - 5,8 млрд долларов на конец текущего года.