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Новый год начал путь по регионам РФ

31 декабря 2019 г. Государство 0 163 Иван Тихонов
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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом. Первыми поздравления главы государства увидели и услышали жители Петропавловска-Камчатского и Анадыря, где новый год наступил в 15.00 МСК. В 16.00 МСК 2020 год встретят в Магадане, Южно-Сахалинске и Северо-Курильске.

Далее, в течение нескольких последующих часов, Новый год «заглянет» в Верхоянск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Биробиджан, Уссурийск, Владивосток, Якутск, Благовещенск, Читу, Иркутск и Улан-Удэ.

«Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый. (…) Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!», — пожелал глава государства россиянам.
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