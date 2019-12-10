Новый год начал путь по регионам РФ

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом. Первыми поздравления главы государства увидели и услышали жители Петропавловска-Камчатского и Анадыря, где новый год наступил в 15.00 МСК. В 16.00 МСК 2020 год встретят в Магадане, Южно-Сахалинске и Северо-Курильске.



Далее, в течение нескольких последующих часов, Новый год «заглянет» в Верхоянск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Биробиджан, Уссурийск, Владивосток, Якутск, Благовещенск, Читу, Иркутск и Улан-Удэ.



«Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый. (…) Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!», — пожелал глава государства россиянам.