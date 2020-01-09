Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше!

Отдых по случаю новогодних и рождественских праздников еще не завершился, а Федеральная служба по труду и занятости уже сообщает о следующей приятной возможности для граждан РФ, которые смогут позволить себе не работать целых три дня в следующем месяце.



Так, речь в данном случае идет о Дне защитника Отечества, который, согласно Федеральному закону «О днях воинской славы и памятных датах России», отмечается 23 февраля (в 2020 г. памятный день выпадает на воскресенье). В связи с Днем воинской славы России граждане страны смогут не выходить на работу с 22 по 24 февраля.



Кроме того, в этом году на воскресенье выпадает и праздник 8 Марта, поэтому россияне будут отмечать Международный женский день с 7 по 9 марта. Представители пресс-службы Роструда также отмечают, что длительный отдых ожидает жителей страны и в мае. В этом месяце выходными будут периоды в таких числах: 1–5 и 9–11.