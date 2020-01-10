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Госдума изменит порядок работы 15 января

10 января в 15:49 Государство 0 278 Карина Мелова
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15 числа этого месяца Владимир Владимирович Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Ожидается, что данное мероприятие будет проведено в Центральном выставочном зале «Манеж».

Учитывая планы президента, Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации отменила пленарное заседание 15 января, о чем свидетельствует проект постановления, опубликованный на портале нижней палаты парламента. Упомянутый документ был представлен комитетом по контролю и регламенту на рассмотрение ГД 14 января.

Традиционно, глава государства каждый год предстает перед Федеральным собранием с посланием, в котором указывает главные векторы развития РФ, а также связанные с ними задачи для органов власти. К этому его обязывает Конституция. Упомянутый ранее политико-правовой документ составляется и редактируется на протяжении нескольких недель и в конце изучается президентом. При этом содержание послания не предается огласке вплоть до выступления главы государства.
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