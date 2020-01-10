РФ заняла 51-ю позицию в обновленном рейтинге Henley Passport Index

Компания Henley & Partners обнародовала ежеквартальный рейтинг наиболее престижных паспортов мира. Лидером рейтинга стала Япония: с японским паспортом можно посетить 191 страну мира без визы либо получить визу по прибытию. Японский паспорт в 2020 году обогнал выездной документ Сингапура, владельцам которого открыт безвизовый доступ в 190 стран мира, а также паспорта Южной Кореи и Германии, которым открыт доступ к 189 направлениям.



В десятку самых привлекательных паспортов рейтинга Henley Passport Index вошли такие государства, как Финляндия и Италия (4 строчка рейтинга), Дания, Люксембург и Испания (5 строчка), Франция и Швеция (6 строчка). Седьмую строчку между собой поделили Швейцария, Нидерланды, Ирландия, Австрия и Португалия (185 безвизовых направлений), 8-ю строчку – США, Норвегия, Греция, Бельгия и Великобритания (184 безвизовых направления), 9-ю строчку – Мальта, Новая Зеландия, Канада, Австралия и Чехия (183 безвизовых направления) и 10-ю позицию делят между собой паспорта Словакии, Венгрии и Литвы (181 безвизовых направлений).



Аналитики Henley & Partners отмечают, что наибольшее «падение» в рейтинге показали паспорта США и Великобритании, которые опустились с первой позиции в 2015 году до восьмой в 2020 году. А вот паспорт ОАЭ за последнее десятилетие продемонстрировал настоящий взлет, преодолев 47 позиций и поднявшись на 18 строчку рейтинга (171 безвизовое направление).



Между тем, в самом конце рейтинга оказался паспорт Афганистана, владельцы которого могут посещать беспрепятственно только 26 стран мира. Внизу списка также оказались паспорта таких государств, как Ирак, Сирия, Сомали, Пакистан, Йемен и Непал.



Россия в обновленном рейтинге заняла 51-ю строчку; владельцы российского паспорта могут посещать 118 государств в безвизовом режиме.