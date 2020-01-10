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«Манеж» уже собрал гостей

Сегодня в 13:29 Государство 0 68 Карина Мелова
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Как сообщалось нами ранее, на 12:00 (МСК) 15 января запланировано выступление президента с посланием Федеральному собранию. Известно, что гости еще несколько часов назад прибыли в Центральный выставочный зал «Манеж», где Владимир Путин предстанет перед приглашенными лицами (всего их число превышает 1300 человек).

Государственная дума Федерального собрания намерена сформировать рабочую группу по законодательному обеспечению реализации положений доклада непосредственно после выступления президента и обнародования важного документа.

В послании, которое, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства готовит каждый год, определяются главные ориентиры развития страны и ставятся цели для органов власти.
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