Материнский капитал – лучше, если больше?

Материал подготовлен Наталией Кузнецовой, генеральным директором АН «БОН ТОН»



Улучшения в программе материнского капитала – одна из самых обсуждаемых тем на начало 2020 года. Нововведения, озвученные президентом РФ в послании Федеральному собранию, предусматривают важный комплекс мер, направленных на поддержку российских семей. Например, предлагается выдавать материнский капитал уже при рождении первого ребенка. При появлении второго ребенка размер денежных средств возрастет до 616, 6 тыс. рублей. Как известно, материнский капитал очень часто используют для решения жилищных вопросов. О том, как новшества скажутся на рынке недвижимости, и какие квартиры выбирают семьи с детьми, рассказывает Наталия Кузнецова, генеральный директор АН «БОН ТОН».



Семейные покупатели с детьми предпочитают варианты с количеством квадратных метров, достаточным для комфортного времяпровождения всех домочадцев. Поэтому самые компактные квартиры, студии и однокомнатные квартиры, как правило, не рассматриваются. Минимальную планку на этапе поиска жилья формируют «евро-двушки», где все-таки есть возможность выделить место для детей. Семьи, обладающие довольно большим бюджетом, но недостаточным для покупки классической трехкомнатной квартиры, готовы также выбирать евро-формат или останавливаются на «двушке» с удобной планировкой.



Как показывает практика, доля семей, приобретающих недвижимость в ипотеку, составляет 65%. Появление детей вынуждает расширять жилье пространства и решать квартирный вопрос, в том числе с обменом на новостройку. В поиске недостающих средств помогает ипотечный кредит, иногда старшее поколение готово выделить деньги для молодой семьи. Социальные программы от государства – тоже хорошее подспорье. Несколько сотен тысяч рублей (согласно заявлениям, уже от 466,6 тыс. рублей) никогда не будут лишними в оплате столь дорогой покупки. Если семья готова откладывать 27 000 рублей в месяц, то при таком расчете сумму в размере материнского капитала удалось бы собрать примерно за 17 месяцев. Кроме того, кредитные программы, в том числе по льготной ипотеке, допускают использование материнского капитала в качестве первоначального взноса.



Однако материнский капитал по-разному стимулирует к покупке недвижимости в Московском регионе. Если взять в качестве примера «двушку» за МКАД, но в столичном районе Москвы, то при её стоимости в размере 7 млн рублей средствами материнского капитала можно оплатить 6,7% от стоимости. Поэтому доля сделок в Москве, осуществляемых с использованием материнского капитала, не исчисляется заметными цифрами. Зато в регионах, где цены существенно ниже (в 1,5-2 раза и даже больше), роль материнского капитала возрастает.



Продление программы материнского капитала, индексация, а также распространение программы на семей с одним ребенком – это меры, которые должны благополучно повлиять на демографическую ситуацию в стране. Что касается недвижимости, то здесь не все так просто. С одной стороны, материальное подспорье смогут получать семьи с 1 ребенком, которые готовы рассмотреть недорогие варианты – однокомнатные квартиры, «евро-двушки». Таким образом, программа может подтолкнуть к покупкам в данном сегменте. С другой стороны, даже льготная ипотека – это долгосрочные обязательства, которые требуют материальной устойчивости заемщиков. Кроме того, на рынке наблюдается смена парадигм, во многом заложенная реформой долевого строительства. Одно из следствий – увеличение доли готового жилья, которое априори дороже строящегося. Поэтому увеличение размера материнского капитала может носить компенсирующий характер.