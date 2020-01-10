Оперативно о важном от МВД

20 января, в День делопроизводственной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, на торжественном приеме сотрудников СМИ врио главы МВД РФ Владимир Колокольцев огласил открытие ведомством первого сетевого ресурса с мультимедийным наполнением под названием «МВД медиа».



Ожидается, что упомянутый медиапортал Министерства внутренних дел России, изначально ориентированный на мультимедийный контент, будет публиковать оперативные сводки новостей. Как утверждает В. Колокольцев, «ресурс «МВД медиа» –еще одно официальное средство массовой информации министерства. Он призван стать основной площадкой для размещения оперативных новостей, видеоматериалов, актуальной публицистики».



Представители МВД уверены, что благодаря удачно спроектированному интерфейсу пользователи сайта смогут быстро получать свежую информацию от правоохранительных органов, подкрепляемую фото-/видеоматериалами, а также аудио- или видеокомментариями.