Бесплатным бывает только сыр в мышеловке

С 1 января 2021 г. в России начнут действовать новые правила получения владельцами автомобилей привлекательных регистрационных госзнаков. Об этом свидетельствует проект постановления Минэкономики, обнародованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Согласно нововведениям, номерные знаки с «интересным» сочетанием букв и цифр будут доступны собственникам транспортных средств на портале госуслуг за повышенную стоимость либо в результате торгов на аукционе. Точные буквенно-цифровые комбинации с ценами будут описаны в Налоговом кодексе.



При этом региональным ведомствам получат право увеличить или уменьшить указанный в НК размер пошлины, называя его как стартовую цену на аукционе. Длительность торгов будет составлять 30 дней. Каждый гражданин сможет участвовать в них не более 5 раз одновременно. Дальнейшие условия будут прописаны в региональных нормативно-правовых документах. Половина доходов от уплаты государственной пошлины будет пополнять региональный бюджет.



До 1 июня нынешнего года Министерство финансов выдвинет требования к операторам электронных площадок, готовым организовывать аукционы по продаже регистрационных автомобильных знаков. Предположительно, «привлекательный» номер обойдется владельцу от десяти тысяч до десяти миллионов рублей, в среднем стоимость такого госзнака будет достигать 300 тыс. руб.