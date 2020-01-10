Бесплатным бывает только сыр в мышеловке

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Сегодня в 14:59 Государство 0 128 Карина Мелова
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С 1 января 2021 г. в России начнут действовать новые правила получения владельцами автомобилей привлекательных регистрационных госзнаков. Об этом свидетельствует проект постановления Минэкономики, обнародованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно нововведениям, номерные знаки с «интересным» сочетанием букв и цифр будут доступны собственникам транспортных средств на портале госуслуг за повышенную стоимость либо в результате торгов на аукционе. Точные буквенно-цифровые комбинации с ценами будут описаны в Налоговом кодексе.

При этом региональным ведомствам получат право увеличить или уменьшить указанный в НК размер пошлины, называя его как стартовую цену на аукционе. Длительность торгов будет составлять 30 дней. Каждый гражданин сможет участвовать в них не более 5 раз одновременно. Дальнейшие условия будут прописаны в региональных нормативно-правовых документах. Половина доходов от уплаты государственной пошлины будет пополнять региональный бюджет.

До 1 июня нынешнего года Министерство финансов выдвинет требования к операторам электронных площадок, готовым организовывать аукционы по продаже регистрационных автомобильных знаков. Предположительно, «привлекательный» номер обойдется владельцу от десяти тысяч до десяти миллионов рублей, в среднем стоимость такого госзнака будет достигать 300 тыс. руб.
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