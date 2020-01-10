НПФ разработали новый сценарий мотивирования граждан вступать в новую систему пенсионных накоплений

Национальная ассоциация НПФ и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов направили письмо замминистру финансов Алексею Моисееву с предложениями о стимулировании граждан вступать в новую систему пенсионных накоплений. В частности, участники пенсионного рынка предлагают установить пятилетний переходных период для преобразования накоплений граждан по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в гарантированный пенсионный план (ГПП).



Согласно новому проекту пенсионных фондов, преобразовывать ОПС в ГПП гражданин может по истечении шестимесячного периода, после того как начал копить в рамках новой системы, и после наступления фиксинга (заранее прописанного срока после начала накоплений в одном фонде), пишет «Ъ». Негосударственные пенсионные фонды предлагают разрешить россиянам подавать заявления на перевод пенсионных накоплений по истечении пятилетнего переходного периода, который будет реализован только после фиксинга по ОПС. Ограничения переводов по фиксингу должны впоследствии касаться и ГПП, подключение к которому предлагается сделать с использованием простой электронной подписи.



Более того, участники рынка для мотивации присоединения граждан к новой системе предлагают на срок переходного периода добавить софинансирование государством взносов граждан. Средством для этого должны стать страховые взносы на формирование пенсионных накоплений (от 2% до 6% от заработной платы), на которые с 2014 года был наложен мораторий. Вместе с тем, фонды хотят повысить минимальный платеж в систему ГПП: вступительный взнос не менее 1 тысячи рублей, а последующие — не менее 500 рублей. Впрочем, при незначительных взносах может возникнуть риск экономической нецелесообразности ведения счетов по ГПП, считают НПФ.