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НПФ разработали новый сценарий мотивирования граждан вступать в новую систему пенсионных накоплений
Сегодня в 15:43 Государство 1 113 Иван Тихонов
Национальная ассоциация НПФ и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов направили письмо замминистру финансов Алексею Моисееву с предложениями о стимулировании граждан вступать в новую систему пенсионных накоплений. В частности, участники пенсионного рынка предлагают установить пятилетний переходных период для преобразования накоплений граждан по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в гарантированный пенсионный план (ГПП).
Согласно новому проекту пенсионных фондов, преобразовывать ОПС в ГПП гражданин может по истечении шестимесячного периода, после того как начал копить в рамках новой системы, и после наступления фиксинга (заранее прописанного срока после начала накоплений в одном фонде), пишет «Ъ». Негосударственные пенсионные фонды предлагают разрешить россиянам подавать заявления на перевод пенсионных накоплений по истечении пятилетнего переходного периода, который будет реализован только после фиксинга по ОПС. Ограничения переводов по фиксингу должны впоследствии касаться и ГПП, подключение к которому предлагается сделать с использованием простой электронной подписи.
Более того, участники рынка для мотивации присоединения граждан к новой системе предлагают на срок переходного периода добавить софинансирование государством взносов граждан. Средством для этого должны стать страховые взносы на формирование пенсионных накоплений (от 2% до 6% от заработной платы), на которые с 2014 года был наложен мораторий. Вместе с тем, фонды хотят повысить минимальный платеж в систему ГПП: вступительный взнос не менее 1 тысячи рублей, а последующие — не менее 500 рублей. Впрочем, при незначительных взносах может возникнуть риск экономической нецелесообразности ведения счетов по ГПП, считают НПФ.
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По Вашему мнению, насколько мотивационным для россиян является план НПФ трансформации накоплений в капитал?
Для государства и бизнеса вопрос с трансформацией является серьезным шагом в развитии пенсионной сферы и обеспечения краткосрочных обязательств перед гражданами, как настоящими пенсионерами, так и будущими. С 2022 года начнутся массовые выплаты накопительной пенсии и нагрузка на НПФы и ПФР возрастет, а денежный поток еще не сбалансирован, как и инфраструктура не отлажена для долгосрочной работы. Проблемы же у граждан не так заметны, а потери от неэффективного управления пенсионными накоплениями, причем со стороны самих людей, т.е. от их выбора размещения пенсионных накоплений, будут иметь определяющее значение только после 2025-2027 годов. Именно с этого времени появится возможность анализа по назначаемым накопительным пенсиям и возникнут вопросы по эффективности управления со стороны самих людей.
Перевод накопительной части трудовой пенсии в капитал ГПП также не решит проблему, но изменит подход к ней. В систему будут снова поступать новые средства и пенсионная сфера сможет выйти к балансу расходов и доходов уже в следующем поколении. К сожалению, постоянные изменения в этой чувствительной для основного ресурса граждан - доверия к системе, привели к отторжению любых реформ. Есть вопросы и по самими предложениям - пятилетний срок фиксирования переходов закончится к 2024 году. К этому времени ПФР должен будет выйти из системы ОПС и передать функции по работе с накопительной пенсией в другие структуры, оставив за собой другие виды пенсии. Управляющие компании ПФР, УК ВЭБ и почти два десятка других должны будут передать накопления своих клиентов по их выбору в НПФы или не делать выбора и по умолчанию снова остаться в ВЭБ, уже в виде структуры - аналога НПФ.
Таким образом, с 2021 по 2024 год граждане получат время на выбор. Если же добавить мотивацию в виде софинансирования взносов самих граждан государством, а также возможность получения части накоплений досрочно (100% средств, что человек перечислил сам и определенный процент от накопительной части пенсии, сформированной ранее работодателями), отказ от формирования и возобновление в любое время участия в ГПП, то и этого будет мало.
Главные проблемы перед ГПП, как и перед любым другим подобным финансовым инструментом - отсутствие доверия у граждан к новой структуре формирования части пенсии, невозможность накопить достаточные для достойных выплат средства 85 процентам населения, существование других финансовых инструментов, также с поддержкой государства и пригодных для долгосрочных вложений, но без ограничений по выводу средств (ИИС, ПИФы, ИДУ, страховые программы, кроме ИСЖ и НСЖ).
Единственное, что будет мотивировать граждан на переход в ГПП в ближайшие годы - это безусловное наследование средств в полном объеме не только до выхода человека на пенсию, но и после. Добровольно-принудительные переходы граждан, конечно, останутся, а НПФы свои клиентские базы переведут в ГПП с помощью маркетинга, но основной посыл будет не в виде достойной пенсии, а в возможности забрать деньги из системы. Такой акцент говорит не только о низкой финансовой грамотности граждан, но и о реальной проблеме формирования будущей пенсии с помощью разнонаправленных реформ и слабости внутреннего обеспечения в виде правовой и документальной баз, не считая экономической и финансовой.
В итоге, проблемы ГПП, как и любого подобного инструмента в России, будут еще не один год. Так называемые "детские болезни" у новых реформ будут продолжаться и далее. У всего этого есть и позитивный момент - государство продолжает искать выход из ситуации и путь уже по большей части определен. Сложности останутся с нами, как и о достойной пенсии большинству граждан можно только мечтать до 2035-2040х, но определенный минимум правительство обеспечить сможет всегда. О крупных суммах на пенсии придется заботиться самим гражданам, как бы им не хотелось другого. К примеру, лозунг - "заберем все у олигархов" можно исполнить в пользу пенсионеров в любое время с помощью национализации, но всех их денег не хватит даже на квартал выплат, а имеющаяся долговая нагрузка даже с учетом оффшоров не позволит безбедно жить на пенсии в течение более длительного срока. Рост экономики и прогресс в науке и технике, в том числе и военной, а также торговля и туризм - развитие в этих направлениях станет мотивацией для накопления гражданами в будущую пенсию. Только увеличение доходов и обеспечение денежной массы в стране товарами и услугами преимущественно отечественного производства позволит довести реформы в пенсионной сфере до их логического завершения.