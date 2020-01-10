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Коллекторы подбираются все ближе к должникам по ЖКХ
22 января в 12:18 Государство 1 362 Карина Мелова
Ссылаясь на источник, ознакомленный с обсуждениями обновленной версии проекта закона о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц, издание «Коммерсантъ» информирует о том, что вскоре профессиональные долговые агентства будут уполномочены в полной мере заниматься вопросами задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Данная инициатива оговаривается в отдельной статье последней редакции законопроекта. Также документом, который требует доработки, предписывается формирование 2 государственных реестров, один из которых будет содержать перечень профессиональных коллекторских организаций, а второй – список прочих юридических лиц, взимающих долги (за исключением товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН). Все они обязуются сохранять аудиозаписи бесед с должниками в течение минимум двух лет. Формировать реестры будет регулятор рынка — Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
В старой версии законопроекта речь о долговых агентствах не шла. Ранее лишь управляющие компании, объединения собственников жилья, жилищные кооперативы или ресурсоснабжающие организации и региональные мусорные операторы имели право заниматься подобными задолженностями.
Напомним: летом 2019 года в РФ начал действовать закон, запрещающий передачу коллекторам долги за жилищно-коммунальные услуги.
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Как Вы оцениваете предложение о допуске коллекторов к долгам по ЖКХ и о создании двух госреестров взыскателей?
Долги ЖКХ по большому счету не отличаются от других долгов, и запрет на передачу их коллекторам, который был ранее установлен, не совсем понятен. Очевидно, что управляющие компании, ТСЖ и проч. не справляются с работой по сбору просроченных долгов. Взыскание долгов - это специфическая деятельность, и разумно, чтобы ей занимались профессиональные коллекторские компании. С принятием закона о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, деятельность коллекторских компаний была довольно жестко отрегулирована. Eсли коллекторская компания включена в госреестр и соответствует требованиям закона, то целесообразно ее допустить к работе со всеми долгами.
Смысл создания второго госреестра не совсем понятен. Закон о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности ограничивает не только коллекторские компании, но и самих кредиторов (в данном случае управляющие компании) в вопросах взыскания просроченной задолженности с их должников. Как взыскатели, так и представители, должны следовать данному закону. Данные ограничения представляются достаточными, а включение кредиторов в отдельные реестры, напротив, излишним. При этом если права должника при взыскании просроченной задолженности, нарушены, например, управляющей компанией, необходимо, чтобы у должника было право обратиться с жалобой на такие действия. Но для этого не обязательно создавать отдельный реестр.