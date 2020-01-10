Коллекторы подбираются все ближе к должникам по ЖКХ

Ссылаясь на источник, ознакомленный с обсуждениями обновленной версии проекта закона о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц, издание «Коммерсантъ» информирует о том, что вскоре профессиональные долговые агентства будут уполномочены в полной мере заниматься вопросами задолженности за жилищно-коммунальные услуги.



Данная инициатива оговаривается в отдельной статье последней редакции законопроекта. Также документом, который требует доработки, предписывается формирование 2 государственных реестров, один из которых будет содержать перечень профессиональных коллекторских организаций, а второй – список прочих юридических лиц, взимающих долги (за исключением товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН). Все они обязуются сохранять аудиозаписи бесед с должниками в течение минимум двух лет. Формировать реестры будет регулятор рынка — Федеральная служба судебных приставов (ФССП).



В старой версии законопроекта речь о долговых агентствах не шла. Ранее лишь управляющие компании, объединения собственников жилья, жилищные кооперативы или ресурсоснабжающие организации и региональные мусорные операторы имели право заниматься подобными задолженностями.



Напомним: летом 2019 года в РФ начал действовать закон, запрещающий передачу коллекторам долги за жилищно-коммунальные услуги.