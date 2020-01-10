МВД поддерживает отечественного производителя

Министерство внутренних дел РФ приобрело ПК, основанные на отечественной платформе для информационных систем Astra Linux, общей стоимостью 1,4 миллиарда рублей. ИТ-администраторов для работы с данными ОС будут готовить удаленно (ист.: «Коммерсантъ», ссылаясь на Astra Linux).



По словам представителей компании, ведомство выкупило у системного интегратора Tegrus, ранее известного на рынке под брендом MERLION Projects 31 000 лицензий на операционную систему спецназначения Astra Linux. Кроме того, среди покупок МВД были системные блоки и мониторы HP. Цена одной лицензии могла составить 5900 рублей.



На данном этапе компания Astra Linux дистанционно готовит сисадминов для МВД. Обучение уже прошли 135 сотрудников ведомства и еще 3 группы стоят на очереди. Сообщается, что техническое обслуживание и обновления системы, что равноценно приблизительно 35–50 % от стоимости лицензии в год, ведомство будет получать от AT Consulting.