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МВД поддерживает отечественного производителя

Сегодня в 12:54 Государство 0 85 Карина Мелова
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Министерство внутренних дел РФ приобрело ПК, основанные на отечественной платформе для информационных систем Astra Linux, общей стоимостью 1,4 миллиарда рублей. ИТ-администраторов для работы с данными ОС будут готовить удаленно (ист.: «Коммерсантъ», ссылаясь на Astra Linux).

По словам представителей компании, ведомство выкупило у системного интегратора Tegrus, ранее известного на рынке под брендом MERLION Projects 31 000 лицензий на операционную систему спецназначения Astra Linux. Кроме того, среди покупок МВД были системные блоки и мониторы HP. Цена одной лицензии могла составить 5900 рублей.

На данном этапе компания Astra Linux дистанционно готовит сисадминов для МВД. Обучение уже прошли 135 сотрудников ведомства и еще 3 группы стоят на очереди. Сообщается, что техническое обслуживание и обновления системы, что равноценно приблизительно 35–50 % от стоимости лицензии в год, ведомство будет получать от AT Consulting.
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