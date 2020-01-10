Кремль объявляет борьбу с бесстыдством чиновников

В беседе с журналистами в пятницу Дмитрий Песков, заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, прокомментировал инцидент в Керчи и порекомендовал принимать меры во всех ситуациях с некорректным поведением чиновников, не устраивая при этом «охоту на ведьм». Политик уверен, что «в каждом отдельном случае надо разбираться».



Немногим ранее представительницы власти Керчи решили уважить одиннадцать переживших ленинградскую блокаду ветеранов и преподнесли им в качестве подарка пироги и медали, будучи одетыми в меховые шубы, что вызвало острый резонанс общественности и бурное обсуждение в соцсетях. Госсовет республики посчитал поступок кощунственным, а глава Крыма потребовал лишения мандата и исключения участниц акции из партии.



«Здесь какая-то охота на ведьм абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает. Но общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства – это залог того, что мы постепенно от этого избавимся», – говорит на этот счет Дмитрий Песков. Глава государства, в свою очередь, выразил уверенность в том, что меры, принимаемые по отношению к чиновникам, которые ведут себя неподобающим образом, должны быть более строгими и предполагать их исключение из административных органов.