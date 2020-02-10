Россиян ожидает дополнительный выходной

Во вторник Андрей Клишас, выполняющий обязанности сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, довел до сведения общественности информацию о том, что в ходе совещания рабочей группы с президентом будет рассматриваться вопрос о назначении даты всенародного голосования за принятие поправок в основной закон страны и возможность отведения этого дня под выходной. Как сообщалось ранее, вышеупомянутая встреча главы государства с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию должна состояться 13 февраля.



Ссылаясь на достоверные источники, РБК и «Интерфакс» говорят о намерении властей назначить голосование на будний день (наиболее вероятный вариант – 22 апреля). Данную возможность подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



При этом приближенный к АП РФ источник подтверждает, что голосование будет иметь место в конце апреля. В этот день граждане будут освобождены от работы (ист.: «Ъ»).