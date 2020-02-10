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Суицид в Чертановском суде

12 февраля в 15:56 Государство 0 294 Карина Мелова
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От сотрудников пресс-центра столичного Чертановского суда журналисты ТАСС узнали о событии, случившемся в здании суда: бывший руководитель транспортного управления ФСИН РФ Виктор Свиридов совершил суицид вследствие оглашения ему обвинительного приговора. Сообщается, что г-н Свиридов застрелился из имеющегося при нем наградного оружия, когда его взяли под стражу.

Представитель суда заметил: «Обстоятельства, при которых подсудимый (он находился под подпиской о невыезде) пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются».

Виктора Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и вынесли приговор по ч. 3 ст. 163 УК РФ, предусматривающий заключение сроком от 7 до 15 лет, однако осужденного приговорили к трем годам в колонии строгого режима.

На месте происшествия работает полиция и Следственный комитет.
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