Суицид в Чертановском суде

От сотрудников пресс-центра столичного Чертановского суда журналисты ТАСС узнали о событии, случившемся в здании суда: бывший руководитель транспортного управления ФСИН РФ Виктор Свиридов совершил суицид вследствие оглашения ему обвинительного приговора. Сообщается, что г-н Свиридов застрелился из имеющегося при нем наградного оружия, когда его взяли под стражу.



Представитель суда заметил: «Обстоятельства, при которых подсудимый (он находился под подпиской о невыезде) пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются».



Виктора Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и вынесли приговор по ч. 3 ст. 163 УК РФ, предусматривающий заключение сроком от 7 до 15 лет, однако осужденного приговорили к трем годам в колонии строгого режима.



На месте происшествия работает полиция и Следственный комитет.