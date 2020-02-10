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В программу материнского капитала вдохнули новую жизнь
13 февраля в 13:26 Государство 0 238 Карина Мелова
Как известно, в послании Федеральному собранию Владимир Путин рекомендовал продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года, обеспечить выплаты при рождении первенца и увеличить сумму, которую могут получить семьи с двумя детьми.
В связи с этим члены фракции «Единая Россия» разработали соответствующие поправки, призванные стимулировать воплощение инициатив главы государства. Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей выступил за их принятие (ист.: ТАСС).
Помимо продления реализации программы выплат, изменения предполагают ежегодную индексацию маткапитала. Так, семьи, в которых с 1 января 2020 г. родился/был усыновлен первый ребенок, могут рассчитывать на 466 тысяч 617 рублей. Рождение или усыновление второго, третьего и т. д. ребенка позволяет семьям получить 616 тысяч 617 рублей.
Председатель единороссов Сергей Неверов заметил, что поправки, помимо прочего, диктуют сокращение периода оформления капитала с 15 до 5 дней, при этом благодаря электронной взаимосвязи ведомств получение сертификата будет проходить практически в беззаявительном порядке. Срок выдачи средств уменьшится с месяца до десяти дней, а перечень необходимых для оформления маткапитала выплат сократиться с 18 документов до одного.
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