Мишустин озаботился проблемами в регионах

В ходе рабочего совещания председатель правительства Михаил Мишустин дал своим заместителям распоряжение в срочном порядке составить и подать на рассмотрение программы развития "проблемных регионов. Предполагается, что на реализацию каждой из них до 2024 г. будет отведено по 5 миллиардов рублей из федерального бюджета.



Известно, что за каждой «проблемной» местностью закреплен определенный министр, выполняющий роль ее куратора. Г-н Мишустин уверил коллег в своей готовности постоянно посещать регионы и поручил вице-премьерам разработать их личные графики выездов с целью ознакомления с реальным положением вещей на местах: «Просил вас, а также министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти также как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день».



В конце прошлого месяца Агентство стратегических инициатив заявило о намерении оценить уровень жизни в регионах и совместно с деловыми объединениями составить соответствующий рейтинг с учетом результатов анкетирования населения касательно основных общественных тем. Глава государства Владимир Путин одобрил инициативу.